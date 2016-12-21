У мережі з'явилося відео із Сантою-екстремалом на сноуборді
19:05, 21 грудня 2016Курйози
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Екстремал Кейсі Нейстат показав, як святкувати Різдво з новими технологіями.
Мережу підірвало відео про Санту-екстремала
Вбравшись у червоний різдвяний костюм, він став на сноуборд і проїхався сніжними схилами, тримаючись за трос, що причепили замість оленів до чималенького дрона.
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Стрибаючи, він по кілька хвилин тримався у повітрі на висоті більше семи метрів.
За добу ролик переглянули близько півмільйона людей.
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