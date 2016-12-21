У мережі з'явилося відео із Сантою-екстремалом на сноуборді

Вбравшись у червоний різдвяний костюм, він став на сноуборд і проїхався сніжними схилами, тримаючись за трос, що причепили замість оленів до чималенького дрона.

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Стрибаючи, він по кілька хвилин тримався у повітрі на висоті більше семи метрів.

За добу ролик переглянули близько півмільйона людей.