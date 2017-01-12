У Росії митрополит назвав балет "Лускунчик" "окультною постановкою"

Про це повідомляє місцевий сайт «НГС».

Перед початком опери митрополит Тихон у своїй промові назвав нову оперу альтернативою балету «Лускунчик», який часто ставлять саме в грудні-січні.

«Лускунчик — він, вважається, що принц-перевертень, така окультна постановка, тому, якщо вже говорити про наші традиції, то хотілося б, щоб свято відображало сутність Різдва Христового», – заявив він.

Композитор опери «Різдво» — дружина новосибірського священика РПЦ Іраїда Сальникова. В основу лібрето опери ліг євангельський сюжет про Різдво, а хор під час постановки виконує твори на вірші російських поетів, — пояснила Сальникова. «Різдво» — не перша постановка Іраіди Сальникової в НОВАТі. У минулому році вона представляла публіці ораторію про князя Володимира.

Зазначимо, час від часу церковні служителі Російської православної церкви дивують своїми заявами. Так, у листопаді минулого року патріарх РПЦ Кирило назвав Ісуса Христа "лузером".