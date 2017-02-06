Забула слова і переплутала ноти: співачка невдало виконала гімн РФ перед чемпіонатом світу з хокею (відео)

Співачка, яка виконувала гімн РФ перед початком хокейного матчу між Росією та Швецією переплутала слова, пишуть РИА Новости.

Дівчина виконувала гімн а капела, однак в один момент припинила співати. Тиша стояла кілька секунд, поки трибуни не почали свистіти. Втім, співачка перепросила та продовжила співати далі.

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Однак, видання зазначає, посилаючись на повідомлення у соцмережах, що вокалістка не росіянка, а шведка. Відтак, дівчина, не впоралась із хвилюванням і тому допустила помилку, виконуючи гімн країни, мова якої не є рідною для співачки.

Варто зазначити, що сам хокейний матч закінчився із рахунком 3:4 на користь шведів.