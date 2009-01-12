Чоловік викинувся з балкона з криком «Хай живе Новий рік!»

У Колпіно Ленінградської області (Росія) чоловік наклав на себе руки, стрибнувши з балкона. За свідченнями сусідів, самогубця відзначав Новий рік без перерви близько трьох тижнів.

Мешканців будинку №11 по вулиці Володарського в Колпіно розбудив пів на другу ночі крик: «Хай живе Новий рік!». Це були останні слова 59-річного чоловіка.

Тіло знайшли кілька хвилин по тому під балконом.

Як повідомили в правоохоронних органах, чоловік почав «відзначати настання Нового року ще 25 грудня, і з того часу не міг зупинитися. За свідченням сусідів, в останні дні у нього вже почалися галюцинації.

Газета.ру