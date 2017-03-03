"Замість проекту "Стіна" потрібно поставити там цього вахтера": як соцмережі відреагували на спробу затримання Насірова

Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.

Користувачі соцмереж вже відреагували на спробу його затримання й звернули увагу на "традицію" чиновників скаржитися на проблеми зі здоров'ям у таких ситуаціях. Крім того, всі у захваті від мужності вахтера-дідуся, який не пустив силовиків до Насірова:

Просто свято якесь,всі радіють. #Насіров об єднав країну.Пам'ять пам'ятаєте листування ДФС: "показники на дурнях зробимо"? pic.twitter.com/8iPdJ5LG7T — Автомайдан (@Automaidan) March 2, 2017

Хлопчик хоче в Тамбов



Не Мурат, альо Насіров — Serhiy Rudenko (@rudenko_s) March 2, 2017

Зараз десь далеко у Феофанії сумує один Насіров — Maxim Bilousenko (@mbilousenko) March 2, 2017

Як повідомляв УНІАН, голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров підозрюється у вчиненні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд грн.