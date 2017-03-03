"Замість проекту "Стіна" потрібно поставити там цього вахтера": як соцмережі відреагували на спробу затримання Насірова
2 березня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків у Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після декількох годин спроб все ж таки потрапили в палату Насірова в лікарні "Феофанія" і зачитали йому повідомлення про підозру.
Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.
Користувачі соцмереж вже відреагували на спробу його затримання й звернули увагу на "традицію" чиновників скаржитися на проблеми зі здоров'ям у таких ситуаціях. Крім того, всі у захваті від мужності вахтера-дідуся, який не пустив силовиків до Насірова:
Для задержания Насирова спецназовцев не пустил вахhttps://t.co/nE5AUGSfZ2#новости#НАБУ#Насиров#задержаниеpic.twitter.com/NuCA3nJ8E2— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) March 2, 2017
Вахтер Феофании#Насировpic.twitter.com/Reoi1GUCyB— Big Chris (@Vinnie_BigChris) March 2, 2017
Дедушка-#вахтер-#пенсионер остановил НАБУ и не пустил командос задержать главу #ГФС Насирова, #НЕПАЛОЖЕНО Нанимайте дедушек, а не адвокатов!— XAPKIB TEPMOMETP (@XAPKIBTEPMOMETP) March 2, 2017
Просто свято якесь,всі радіють. #Насіров об єднав країну.Пам'ять пам'ятаєте листування ДФС: "показники на дурнях зробимо"? pic.twitter.com/8iPdJ5LG7T— Автомайдан (@Automaidan) March 2, 2017
Хлопчик хоче в Тамбов— Serhiy Rudenko (@rudenko_s) March 2, 2017
Не Мурат, альо Насіров
Зараз десь далеко у Феофанії сумує один Насіров— Maxim Bilousenko (@mbilousenko) March 2, 2017
Як повідомляв УНІАН, голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров підозрюється у вчиненні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд грн.