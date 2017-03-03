"Замість проекту "Стіна" потрібно поставити там цього вахтера": як соцмережі відреагували на спробу затримання Насірова

07:52, 03 березня 2017
Курйози
4016 0

2 березня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків у Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після декількох годин спроб все ж таки потрапили в палату Насірова в лікарні "Феофанія" і зачитали йому повідомлення про підозру.

Соцмережі відреагували на затримання Насирова / Скріншот відео

Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.

Користувачі соцмереж вже відреагували на спробу його затримання й звернули увагу на "традицію" чиновників скаржитися на проблеми зі здоров'ям у таких ситуаціях. Крім того, всі у захваті від мужності вахтера-дідуся, який не пустив силовиків до Насірова:

 

 

false

 

false

 

 

Як повідомляв УНІАН, голова Державної фіскальної служби України Роман Насиров підозрюється у вчиненні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Насірова
Теги: #НАБУ#затримання