В Італії з офісу комуністів украли бюст Леніна

Як передає Європейська правда, у минулі вихідні злодії поцупили у комуністів металевий бюст Леніна, деталь прапора з серпом і молотом та монети на суму 30 євро, що лежали біля кавомашини. При цьому скарбничка з 200 євро, звукове обладнання та електроніка їх не зацікавили.

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"Ми закликаємо злодіїв повернути нам ці речі, адже вони мають для нас велике символічне значення. Якщо це не був жест нашого залякування, ми закликаємо їх прийти до нас в гості і познайомитися з нашими ідеями", - сказав глава ліворнського відділення партії Марко Чуппесі.