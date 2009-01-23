Німців просять їсти менше м'яса

Німецьке агентство з охорони довкілля випустило рекомендацію для громадян Німеччини - обмежити споживання м`яса, пише The Guardian. Нації, яка дуже полюбляє шніцелі, пропонують дотримуватися середземноморської дієти, яка включає багато овочів і фруктів, і їсти м`ясо тільки зі спеціальної нагоди. Таким чином, захисники навколишнього середовища сподіваються підтримати тваринний світ.

Німці - одні з найактивніших споживачів м`яса в Європі. За статистикою вони одержують 39% калорій свого раціону з м`яса в порівнянні, наприклад, з 25% в Італії.

Газета.ру