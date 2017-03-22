У Іспанії батьки-вболівальники влаштували масову бійку під час матчу своїх дітей

На острові Мальорка батьки 12-річних футболістів не стримали емоцій і полізли з кулаками один на одного, як повідомляється у сюжеті ТСН.

Усе через різні погляди на правила виконання підкату: на думку одних, все було в межах правил, інші казали, що гравець зіграв брудно.

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В результаті слова закінчилися швидко, і розмова переросла у масову бійку. Матері пробували присоромити і заспокоїти чоловіків, але також потрапили під гарячу руку.

Як повідомляв УНІАН, в місті Апатити Мурманської області РФ правоохоронцям довелося рознімати масову бійку після того, як хтось із співробітників обласної психіатричної лікарні, які проводили новорічний корпоратив, луснув чужу кульку.