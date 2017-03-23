У день вбивства Вороненкова Путін зібрався на виставу "Остання жертва"

Президент РФ Володимир Путін 23 березня вдруге за останні місяці спробує відвідати Малий театр. Попередній візит був скасований через вбивство російського посла в Туреччині, повідомляє Дождь.

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Володимир Путін збирається на виставу за комедією Олексія Островського "Остання жертва". Про це розповіли дві запрошених на захід людини. Вранці прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що Путін збирається ввечері на "культурний захід".

Після того, як надійшла інформація про вбивство Вороненкова, Пєсков не відповів на питання ЗМІ, чи в силі плани президента РФ.

Зазначається, що Володимир Путін збирався на виставу в Малий театр ще в грудні минулого року, але візит довелося скасувати через вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також були поранені його охоронець і нападник, який пізніше помер від наскрізного поранення в голову.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше неодноразово виявлявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україну російських військ.