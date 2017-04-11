"Що дали, тим і латають": На Миколаївщині водії скаржаться, що ями засипають землею (відео)

14:31, 11 квітня 2017
Курйози
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Водії розповідають, що після ремонту «невідомою сумішшю» в суху погоду на такій дорозі - суцільна пил, а в дощ покриття перетворюється в бруд.

Фото УНІАН

На Миколаївщині водії скаржаться на те, що місцеві робітники латають ями сумішшю, схожї ою на землю. Після такого ремонту на трасі взагалі неможливо проїхати.

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У Службі автомобільних доріг Миколаївської області запевняють, що ліквідують ямковість колишнім у вживанні асфальтом, а не землею, йдеться в сюжеті ТСН.

Водії розповідають, що після ремонту «невідомою сумішшю» в суху погоду на такій дорозі - суцільна пил, а в дощ покриття перетворюється в бруд.

Шляховики, в свою чергу, скаржаться: «Що дали, тим і засинають».

У Службі автодоріг Миколаївської області пояснюють, що використовують не землю, а використаний асфальт, який нібито міцно утрамбовується.

За їх словами, так роблять по всій Україні. За місяць фрезерованим засипали асфальтом 75 тисяч квадратних метрів ям.

Начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Сергій Ткаченко заявляє, що у відомстві не вистачає грошей на гарячий асфальт.

"Не вірю я, що це земля. Це місто фрезеровал свої дороги. Ми тепер купуємо у них цей матеріал і ліквідуємо аварійну ямковість, тому що на гарячий асфальто-бетон у нас, на жаль, грошей не вистачає", - сказав Сергій Ткаченко.

У Службі автодоріг також зазначили, що перевірять інформацію за скаргами через тиждень і якщо буде встановлено, що ями засипали землею, то робітників змусять проводити ремонт за власні кошти.

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Теги: #дороги#Миколаївщина