"Що дали, тим і латають": На Миколаївщині водії скаржаться, що ями засипають землею (відео)

На Миколаївщині водії скаржаться на те, що місцеві робітники латають ями сумішшю, схожї ою на землю. Після такого ремонту на трасі взагалі неможливо проїхати.

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У Службі автомобільних доріг Миколаївської області запевняють, що ліквідують ямковість колишнім у вживанні асфальтом, а не землею, йдеться в сюжеті ТСН.

Водії розповідають, що після ремонту «невідомою сумішшю» в суху погоду на такій дорозі - суцільна пил, а в дощ покриття перетворюється в бруд.

Шляховики, в свою чергу, скаржаться: «Що дали, тим і засинають».

У Службі автодоріг Миколаївської області пояснюють, що використовують не землю, а використаний асфальт, який нібито міцно утрамбовується.

За їх словами, так роблять по всій Україні. За місяць фрезерованим засипали асфальтом 75 тисяч квадратних метрів ям.

Начальник Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Сергій Ткаченко заявляє, що у відомстві не вистачає грошей на гарячий асфальт.

"Не вірю я, що це земля. Це місто фрезеровал свої дороги. Ми тепер купуємо у них цей матеріал і ліквідуємо аварійну ямковість, тому що на гарячий асфальто-бетон у нас, на жаль, грошей не вистачає", - сказав Сергій Ткаченко.

У Службі автодоріг також зазначили, що перевірять інформацію за скаргами через тиждень і якщо буде встановлено, що ями засипали землею, то робітників змусять проводити ремонт за власні кошти.