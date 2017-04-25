Найскандальніші заборони на в'їзд російських артистів в Україну (відео)

Співачку Лоліту днями зняли прямо з поїзда у Конотопі, заборонивши в'їзд в Україну на три роки. А все через її концерти в анексованому Криму.

Персонами нон-грата в Україні стали й інші російські артисти. Деякі з них зухвало демонстрували свою прихильність до «русского мира», отримуючи паспорт самопроголошеної «ДНР» або заспівавши дуетом з ватажком бойовиків Захарченком.

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Хто з російських артистів "відзначився" найбільше – дивіться у добірці УНІАН.