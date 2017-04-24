"Беги, Лола, беги!": як соцмережі відреагували на заборону в'їзду до України співачці Лоліті

Російську співачку Лоліту Мілявську 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

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СБУ вже встигла потролити співачку, опублікувавши пікантне фото Лоліти й підписавши фото: "Нехай щастить". У свою чергу, вона прокоментувала цю світлину, заявивши: "Груди не мої!".

Користувачі соцмереж теж відреагували на заборону Лоліті в'їжджати до України:

Лолиту сняли с поезда за открытую пропаганду алкоголя на собственном лице pic.twitter.com/Ic94WDpzPL — РБ головного мозга (@belamova) April 23, 2017

Украинцы не пускают вагон с Лолитой в Украину. pic.twitter.com/6hcHyCxrSs — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) April 23, 2017