"Беги, Лола, беги!": як соцмережі відреагували на заборону в'їзду до України співачці Лоліті
Користувачі соцмереж вже охрестили Лоліту "конотопською відьмою".
Російську співачку Лоліту Мілявську 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.
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СБУ вже встигла потролити співачку, опублікувавши пікантне фото Лоліти й підписавши фото: "Нехай щастить". У свою чергу, вона прокоментувала цю світлину, заявивши: "Груди не мої!".
April 23, 2017
Користувачі соцмереж теж відреагували на заборону Лоліті в'їжджати до України:
Лолиту сняли с поезда за открытую пропаганду алкоголя на собственном лице pic.twitter.com/Ic94WDpzPL— РБ головного мозга (@belamova) April 23, 2017
А я не буду бояться,— ДонецкийУЧернигове (@artem8537) April 24, 2017
Что нам нужно расстаться...#Процишин#Лоліта#ПізнійНабоков. Процишин Офіційний pic.twitter.com/QzhHTOBQsV
доплясалась.. теперь на Родину не пущают!#лолитаpic.twitter.com/32pzNy25pk— Елена (@Krasnova1789) April 23, 2017
#Лолита хочет в Украину pic.twitter.com/eGnnbupjdK— Zhytomyrska Station (@ZdraviaVsem) April 23, 2017
Украинцы не пускают вагон с Лолитой в Украину. pic.twitter.com/6hcHyCxrSs— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) April 23, 2017
Цікаво, чому Лоліта, яка цілувала руки Мізуліній за виховання російської молоді, дозволяє вчитися своїй дочці в бандерівській Україні???!!!— UKROP Забугорный (@UKRop_za_bugrom) April 23, 2017