У Запоріжжі на акцію "Безсмертний полк" принесли портрети героїв "Гри престолів" (фото)

У Запоріжжі на акцію "Безсмертний полк" активісти прийшли із портретами героїв відомого серіалу "Гра престолів". Про це повідомляє місцеве видання "061".

Правоохоронці, які стежать за порядком, вже затримали і вивели з натовпу трьох провокаторів.

Кілька учасників акції принесли на акцію іронічно оформлені портрети – з героями серіалу "Гра престолів".

Як повідомляв УНІАН раніше, у Запоріжжі під будівлею мерії сталися зіткнення між представниками так званого "Безсмертного полку" і проукраїнськими активістами, серед яких чимало ветеранів АТО. Як передає кореспондент УНІАН, прихильники «Безсмертного полку» вийшли на свій мітинг з радянською символікою і георгіївськими стрічками. Проукраїнські ж активісти спробували протистояти ході, у деяких з її учасників навіть відібрали прапори. Дійшло до невеликих фізичних зіткнень.