У Мексиці троє зловмисників пограбували автобус з 29 поліцейськими

Троє зловмисників напали на автобус, який перевозив співробітників мексиканської поліції з міста Акапулько, штат Герреро, в столицю країни. Про це пише видання El Universal.

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Як повідомляється, поліцейські слідували в Мехіко на орендованому туристичному автобусі, щоб провести там вихідні, при них не було табельної зброї. Водій транспортного засобу був змушений зупинитися через поломку вночі на трасі. Цією можливістю і скористалися злочинці.

У поліцейських забрали гроші, мобільні телефони та особисті речі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.