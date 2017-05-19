У Мексиці троє зловмисників пограбували автобус з 29 поліцейськими
13:37, 19 травня 2017Курйози
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Поліцейські прямували в Мехіко на орендованому туристичному автобусі, щоб провести там вихідні, при них не було табельної зброї.
Ілюстрація / REUTERS
Троє зловмисників напали на автобус, який перевозив співробітників мексиканської поліції з міста Акапулько, штат Герреро, в столицю країни. Про це пише видання El Universal.
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Як повідомляється, поліцейські слідували в Мехіко на орендованому туристичному автобусі, щоб провести там вихідні, при них не було табельної зброї. Водій транспортного засобу був змушений зупинитися через поломку вночі на трасі. Цією можливістю і скористалися злочинці.
У поліцейських забрали гроші, мобільні телефони та особисті речі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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