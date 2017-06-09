"Майбутнього немає": Бред Пітт змінив професію через Трампа (відео)

Актор Бред Пітт став ведучим погоди і висміяв рішення Дональда Трампа вийти з Паризької конвенції.

Таку незвичну для себе роль актор приміряв на шоу Джима Джеффріса.

Актор у костюмі прогнозує погоду на майбутнє і з іронією повідомляє, де саме на карті стане тепліше. Варто відзначити, що карта світу на екрані зображена в червоно-коричневих тонах, а це свідчить, що на всій планеті дуже жарко.

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Ведучий попросив Пітта розповісти детальніше про погоду на майбутнє, на що актор відповів: "Майбутнього немає".

Такий експеримент був своєрідним відсиланням до недавнього рішення президента США Дональда Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди. Вона покликана зменшити вплив глобального потепління на планету.

Зазначимо, що Бред Пітт раніше часто говорив про загрозу глобального потепління та зменшення важливості наслідків парникового ефекту.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Арнольд Шварценеггер спрогнозував майбутнє американців після кліматичного демаршу Трампа.