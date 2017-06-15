Російський "Воєнторг" вирішив зареєструвати бренд "Вежливые мишки"

Російський «Воєнторг» подав заявки в Роспатент на реєстрацію брендів «Вежливые мишки», «Россияне идут» і «В армии вкусно».

Про це в четвер, 15 червня, повідомляє ТАСС.

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Як саме планується використовувати бренди «Россияне идут» і «В армии вкусно», в компанії не уточнили. Між тим в каталозі продукції, розміщеному на сайті «Воєнторгу» РФ, в категорії товарів для дітей вказані футболки та толстовки з зображенням ведмежат і написом «Вежливые мишки». Цей напис наноситься і на дитячі іграшки.

Раніше генеральний директор «Воєнторгу» Володимир Павлов повідомляв, що запатентовані бренди «Вежливые люди» і «Танковый батальон».

Крім того, компанії належить мережа магазинів під брендом «Армия России». Перший магазин був відкритий в травні 2016 року в Москві на Садовому кільці навпроти посольства США.