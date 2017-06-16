Соратниця Януковича не проти "корупціонерів, які роблять життя людей кращим"

11:59, 16 червня 2017
Курйози
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Також вона стверджує, що головна біда України не в корупції, а в бідності людей.

Ганна Герман поміркуємо про корупцію / Фото УНІАН

Екс-радниця побіжного Віктора Януковича Ганна Герман знайшла головного ворога України в "бідності простих людей", та заявила, що на корупцію в певних випадках можна закрити очі.

Читайте такожРосійський "Воєнторг" вирішив зареєструвати бренд "Вежливые мишки""Головна проблема України не корупція, а бідність людей. Ми заміщаємо боротьбу з бідністю боротьбою з корупцією... Якби я знала, що корупціонери роблять життя простих людей кращим, спокійнішим, впевненішим, багатшим, що це добро для всіх, і при цьому щось там собі корупціонують. Я при цьому якось опустила б очі", - сказала Герман в інтерв'ю Newsone.

Як повідомляв УНІАН, за результатами дослідження Ernst & Young, у контексті бізнес-клімату та регуляторних норм Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.

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Теги: #Ганна Герман