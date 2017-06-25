В Австралії злодій перед пограбуванням "релаксував" у будинку 5 годин: голився й задовольняв себе
12:42, 25 червня 2017Курйози
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Чоловік пробрався до будинку, щоб винести електроприлади, але спочатку протягом 5 годин "релаксував" там.
Злодій провів у будинку 5 годин / Скріншот
В Австралії, південно-східному районі Мельбурна, злодій пробрався до будинку й провів у ньому цілих 5 годин.
"За час свого перебування чоловік прийняв ванну, поголився, чистив зуби, приготував локшину й пограв на Playstation", - передає слова поліції Daily Mail.
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Чоловік також нібито мастурбував, перебуваючи всередині будинку. Зловмиснику на вигляд було близько 20-30 років.
Після 5-годинного перебування у будинку злодій виніс звідти електроприлади.
Як повідомляв УНІАН, у березні французька поліція затримала злодія, який застряг у вітрині магазину під час пограбування.
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