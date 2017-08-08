"Текст по-дебільному написаний": Добкін згадав хітовий ролик, де він скаржиться Кернесу (відео)

Нардеп від "Опоблока" Михайло Добкін заявив, що хоче знайти автора ролика, де він скаржиться на "по-дебільному написаний" текст Геннадію Кернесу.

В авторській програмі Дмитра Гордона на каналі "112 Україна" Добкіна-стер попросили прокоментувати ситуацію з хітовим телевізійним роликом, де він скаржиться Кернесу, що "текст по-дебільному написаний".

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"У різні періоди часу я по-різному до нього ставився: починаючи від злості й до сьогоднішнього позитивного сприйняття. Багато людей, які працюють у медіа або займаються піаром, нерідко запитували мене про те, чи не спеціально ми його з Геннадієм зняли? Тому одразу хочу випередити питання і сказати, що не робили навмисно, так вийшло, бо не хочу забирати чийогось авторства. Автора знайду і з задоволенням передам йому премію, вона в мене вже давно залежалась", - заявив політик.

За словами Добкіна, він раніше часто переглядав цей ролик, зараз - ні.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Відео про зйомки передвиборного ролика кандидата на міського голову Харкова Михайла Добкіна було отримано шляхом вирізки і монтажу найбільш невдалих чи епатажних фрагментів з дублів запису передвиборного ролика кандидата в міські голови Харкова Михайла Добкіна у грудні 2005 року і його спілкування зі своїм помічником Геннадієм Кернесом, який керував процесом зйомки.

Раніше Добкін-старший пояснив дивну поведінку свого брата в Раді: за його словами, вся справа в куполі, під ним дуже складна енергетика.