"Текст по-дебільному написаний": Добкін згадав хітовий ролик, де він скаржиться Кернесу (відео)
Михайло Добкін має намір передати премію автору популярного ролика про "погано" написаний текст.
Нардеп від "Опоблока" Михайло Добкін заявив, що хоче знайти автора ролика, де він скаржиться на "по-дебільному написаний" текст Геннадію Кернесу.
В авторській програмі Дмитра Гордона на каналі "112 Україна" Добкіна-стер попросили прокоментувати ситуацію з хітовим телевізійним роликом, де він скаржиться Кернесу, що "текст по-дебільному написаний".
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"У різні періоди часу я по-різному до нього ставився: починаючи від злості й до сьогоднішнього позитивного сприйняття. Багато людей, які працюють у медіа або займаються піаром, нерідко запитували мене про те, чи не спеціально ми його з Геннадієм зняли? Тому одразу хочу випередити питання і сказати, що не робили навмисно, так вийшло, бо не хочу забирати чийогось авторства. Автора знайду і з задоволенням передам йому премію, вона в мене вже давно залежалась", - заявив політик.
За словами Добкіна, він раніше часто переглядав цей ролик, зараз - ні.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Відео про зйомки передвиборного ролика кандидата на міського голову Харкова Михайла Добкіна було отримано шляхом вирізки і монтажу найбільш невдалих чи епатажних фрагментів з дублів запису передвиборного ролика кандидата в міські голови Харкова Михайла Добкіна у грудні 2005 року і його спілкування зі своїм помічником Геннадієм Кернесом, який керував процесом зйомки.
Раніше Добкін-старший пояснив дивну поведінку свого брата в Раді: за його словами, вся справа в куполі, під ним дуже складна енергетика.