Чорти й відрубані кінцівки: під Мінськом бізнесмен звів будинок, який відлякує сусідів (фото)

Невідомий бізнесмен побудував особняк під Мінськом, який прикрасив фігурами чортів, черепами і чорними руками, що стирчать з-за паркану, передає TUT.BY.

"Власник будинку — ніби цілком звичайний, бізнесмен. Те, що він людина з фантазією, можна було запідозрити і за машиною, тюнингованою черепами. Будинок він почав будувати ще років десять назад, потім кинув. Два роки тому з'явився й відновив роботи. І ось що вийшло", - розповідають сусіди.

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"Цей будинок вже сприймається як місцева визначна пам'ятка. Нічого жахливого у цьому не бачу, але жити в такому точно не стала б", — говорить, у свою чергу, місцева жителька.

Але деякі сусіди навіть скаржились місцевій владі на цю споруду, але ті нічого протизаконного не побачили.

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