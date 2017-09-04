Навприсядки між прикордонниками: в аеропорту Борисполя чоловік оригінально спробував уникнути контролю (відео)

В Борисполі в аеропорту чоловік намагався навприсядки пройти повз прикордонного контролю. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Зазначається, що чоловік прибув на лінію паспортного контролю та, дочекавшись своєї черги для проходження контролю, вирішив обійти його.

«Присівши навприсядки, «винахідник» проліз між кабінами, де прикордонники здійснюють перевірку документів. Чоловік був відразу помічений, а інспектор, який виявив порушника, затримав горе-подорожувальника та передав оперативним співробітникам Держприкордонслужби для проведення фільтраційних заходів», - йдеться у повідомленні.

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Під час бесіди чоловік повідомив, що він житель Києва 1989 року народження. Свої дії порушник спочатку обґрунтував тим, що у такий спосіб хотів перевірити пильність прикордонників, а згодом сказав, що планував відлетіти до Нью-Йорка, рейсів у напрямку якого не було. Встановити особу поки не вдалося, при собі чоловік документів не мав, серед речей в нього було лише 45 копійок.

Наразі порушника затримано до трьох діб з метою встановлення особи, після чого він нестиме відповідальність за свої дії згідно з чинним законодавством.