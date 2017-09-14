Без перерви на обід: дівчина приготувала курку просто в офісі й прославилась (відео)
09:55, 14 вересня 2017Курйози
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Китаянка прославилась, приготувавши курку просто в офісі.
Китаянка прославилась, приготувавши курку просто в офісі
22-річна китаянка зафільмувала процес приготування. Овочі для курки нарізала пластиковою карткою, потім загорнула м'ясо у фольгу, присипала вугіллям і запекла у горщику від офісної пальми.
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Весь цей час колеги китаянки не звертали на кулінарку жодної уваги. Дівчина зізнається, що готувати полюбляє, й задля розваги робить це у незвичайний спосіб. Це та інше її відео у китайському інтернеті переглянули 200 млн людей.
Як повідомляв УНІАН, в американському місті Скоттсбург, штат Кентуккі, водії і пасажири 167 автомобілів, що стояли у черзі до "МакАвто", безкоштовно пообідали в ресторані "Макдональдз".
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