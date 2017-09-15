Джуд Лоу замаскувався для походу в кінотеатр, у результаті його прийняли за злочинця

Британський і голлівудський актор Джуд Лоу вирішив відвідати один з кінотеатрів міста Бат. Він замаскувався, щоб не провокувати ажіотаж, - надів чорну куртку з капюшоном. Однак у такому вбранні багато відвідувачів кінотеатру прийняли зірку серіалу "Молодий папа" за злочинця, пише The Hollywood Reporter.

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Співробітник кінотеатру Коннор Уолтер розповів журналістам, що йому дали вказівку наглядати за підозрілою людиною. Уолтер упізнав у чоловікові Лоу. Після сеансу він підійшов привітати зірку і розповів йому, що актора визнали небезпечним і підозрілим.

Співробітник кінотеатру дав Джуду Лоу адресу своєї електронної пошти. Той виявився доброзичливою людиною і пізніше написав йому листа.

"Привіт від одного кіномана іншому. Спасибі за твою милу записку. Вибач, що я втік. Я завжди чуйно ставлюся до уваги на публіці. Тому і був так одягнений!", - написав актор.

Фільм, заради якого Джуд Лоу ризикнув з'явитися на публіці - "Детройт" Кетрін Бігелоу. Бігелоу - перша жінка, яка отримала "Оскар" як режисер.

Як повідомляв УНІАН, у серпні італійська модель опублікувала у соцмережі фото актора Семюеля Л. Джексона і баскетболіста Меджика Джонсона, які сиділи на лавці. У коментарях під фото модель написала, що обурена тим, що Італія годує "біженців".