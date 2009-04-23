Обама в плавках з'явиться на сторінках американської преси

Барак Обама з`явиться на сторінках американської преси з голим торсом в купальних трусах.

Відповідна фотографія буде опублікована в травневому номері журналу "Вашингтоніан". На своєму сайті журнал вже розгорнув дискусію із цього приводу. Читачам інтернет-версії видання пропонується оцінити сміливий хід редакції. Читачів запрошують поділитися своєю думкою, чи варто публікувати подібні фото в американській пресі або просто висловити свою думку з приводу статури американського лідера.

Травневий номер "Вашингтоніан" надійде в продаж сьогодні.

Эхо Москвы