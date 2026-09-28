Прем’єр порадив частині українців виїхати з міст на зиму

Голова уряду вважає, що це можна зробити до фази активних обстрілів енергоструктури.

За песимістичного сценарію проходження опалювального сезону частина мешканців великих міст може опинитися в найбільш некомфортних умовах. Тому людям з особливими потребами, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок, варто розглянути варіант з виїздом за межі міст, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю "ТСН Тиждень"

"Я виходжу завжди з найгірших сценаріїв. Виїжджати – це крайність. Але є маломобільні люди, люди з інвалідністю. Чому не подбати саме про цих людей їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема? Я про це розмовляв з мером Віталієм Кличком. Таких людей - певна кількість. Можна це зробити раніше", – каже Корецький.

Він пояснює таку пораду необхідністю зменшити навантаження на фахівців ДСНС в пікові періоди.

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"Якщо людина живе, наприклад, на 16-му поверсі і будуть відключення світла. Для чого потім під час атак, руйнувань, коли є потреба фахівців ДСНС приділяти увагу ліквідації наслідків, ми будемо займатися людьми, які потребують додаткової уваги? Чому це не зробити сьогодні? Для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування", – вказав прем'єр.

Опалювальний сезон в Україні – останні новини

Минулої зими мер Києва Віталій Кличко на словах двічі "виганяв" мешканців столиці з міста через складну ситуацію в енергетиці.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук зазначав, що ситуація в енергосистемі України наприкінці цього літа була гіршою, ніж перед початком минулої зими. За його оцінками, температура в квартирах українців взимку може опуститися до 12-15°C, а відключення світла триватимуть до 12 годин.

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