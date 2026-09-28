Фінські та шведські винищувачі вперше спільно перехопили військові літаки РФ

Перехоплено групу літаків, до якої увійшли транспортний літак Ту-134, надзвуковий винищувач-перехоплювач МіГ-31 та багатоцільові винищувачі Су-30.

Фінські та шведські винищувачі швидкого реагування (QRA) були підняті в повітря для перехоплення та ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою. Це була перша спільна оперативна ідентифікаційна місія повітряних сил. Як повідомили Збройні сили Швеції, літаки були підняті 24 вересня.

"Ось як виглядає тісна співпраця на практиці. Завдяки багаторічній взаємодії, що ґрунтується на довірі та міцних особистих стосунках, ми тепер можемо злагоджено діяти разом – як повітряні сили, як держави та як союзники", – зауважив генерал-майор Йонас Вікман, командувач Повітряних сил Швеції.

Fox News зазначає, що до складу російського формування входили транспортний літак Ту-134, висотний надзвуковий винищувач-перехоплювач МіГ-31, призначений для виявлення та ураження від загроз на великій відстані, а також багатоцільові винищувачі Су-30, призначені для ведення бою класу "повітря-повітря" та "повітря-земля".

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У виданні наголосили, що занепокоєння щодо військової активності Росії на східному фланзі НАТО зросло після серії порушень повітряного простору. Серед них – вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, переліт гелікоптера Мі-8 з Калінінграда до Польщі, падіння безпілотників у Румунії та Молдові, а також вторгнення російських озброєних літаків у повітряний простір Естонії перед перехопленням літаками НАТО 18 вересня.

Гібридна війна Росії проти Європи

Як повідомляв УНІАН, заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер попередив, що члени НАТО повинні бути обізнаними з "гарячковою обстановкою" та бути обережними у своїй реакції, оскільки Путін хотів би спровокувати альянс на "надмірну реакцію".

Межа між "випадковим і навмисним" досить тонка, сказав Стрінгер, маючи на увазі вторгнення дронів, які збилися з курсу в повітряний простір НАТО через російські глушники GPS або інші електронні контрзаходи для захисту від ударів українських дронів.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявила, що хоча існує "багато різних думок щодо того, наскільки гострою є ця загроза, ставлення Росії до недбалості" та навмисного нападу на сусідів НАТО "майже однакове".

І Стрінгер, і Міхал припустили, що збільшення кількості прихованих атак Москви було пов'язане не з нездатністю країн НАТО зупинити їх, а з прямим наслідком підтримки України Заходом.

На їх думку, Путін намагається зламати підтримку України з боку НАТО.

Міхал вважає, що Путін намагається підірвати пакт про колективну оборону НАТО, випробовуючи країни прихованими атаками, які важко визначити, але наразі "малоймовірно", що він розпочне звичайну військову атаку на Європу через загрозу відповіді НАТО та через те, що його сили зв'язані в Україні.

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