У вусі собаки знайшли портрет Трампа (фото)

25-річна американка Джейд Робінсон виявила у вусі свого пса на прізвисько Чіф "точний портрет Дональда Трампа". Відповідним фото вона поділилася в інтернеті, повідомляє The Mirror.

За словами Робінсон, глава Білого дому зображений на портреті у вусі її пса у профіль. Таке відкриття зробила вона, коли її друг сфотографував собаку і наблизив вухо на фото.

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"В інтернеті багато негативу, і для мене це дрібниці, які змушують мене усміхатися. І приємно знати, що Чіф змушує людей усміхатися, навіть якщо це його вухо", — сказала власниця собаки.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп осоромився під час ритуального годування японських коропів в імператорському палаці Акасака.