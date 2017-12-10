Громадянин Данії програв суд проти бобрів

У Данії землевласник програв суд, намагаючись домогтися компенсації за псування майна бобрами, повідомляє телеканал TV2.

Житель Західної Ютландії подав позов проти Данської агенції з охорони навколишнього середовища з-за того, що бобри завдали шкоди деревам і озера в його землеволодіння. Чоловік вимагав компенсацію на суму від 200 до 300 тис. датських крон (€37-40 тис.).

Читайте такожНа Буковині єноти влаштували "бенкет" в магазині (фото)

Однак суд міста Хольстебро відхилив позов потерпілого, крім того, його зобов'язали заплатити агентству 30 тис. крон (€4 тис.) за судові витрати.

У рішенні суду йдеться, що організація вже відшкодувала чоловікові шкоди.

Експерти заявляють, що бобри сприятливо впливають на місцеву екосистему.

В інтерв'ю телеканалу чоловік заявив, що "розчарований рішенням суду, але не здивований". Причиною своєї поразки в суді він назвав бюрократію. Данець додав, що планує подати апеляцію до суду вищої інстанції.