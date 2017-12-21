Замість пивоварів: в Австрії спонсором футбольного клубу став виробник конопель

Австрійський футбольний клуб «Вінер Вікторія», який виступає у регіональній лізі, уклав угоду з компанією Flowery Fields, що займається вирощуванням конопель. Про це повідомляє The Sun.

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«Кращі клуби спонсоруються букмекерами та пивоварами, і це вважається абсолютно нормальним. Ми не думаємо, що ми чимось відрізняємося. Рада клубу була «за», і тепер ми будемо працювати над навчанням наших тренерів і гравців», - сказав голова клубу Роман Зейзель.

Компанія вирощує коноплю в медичних цілях, а також надає ноу-хау та обладнання для вирощування лікарських засобів. За австрійськими законами вирощування і вживання конопель не заборонено.