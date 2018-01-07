Голкіпер отримав річний запас піци після "сухого" матчу у Кубку Англії

32-річний Кріс Ніл утримав ворота "на замку" і заробив смачний бонус.

Голкіпер представника третього за значимістю дивізіону Англії "Флітвуд Тайн" Кріс Ніл отримав річний запас піци після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії. Про пише ТСН. Читайте такожВоротар німецького клубу вдарив по невидимому м'ячу (відео) 32-річний воротар не пропустив у грі з "Лестер Сіті", що було умовою для отримання такого смачного презенту від відомої піцерії. Матч відбувся 6-го січня і завершився з рахунком 0:0.

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