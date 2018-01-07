Голкіпер отримав річний запас піци після "сухого" матчу у Кубку Англії

01:34, 07 січня 2018
Курйози
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32-річний Кріс Ніл утримав ворота "на замку" і заробив смачний бонус.

Воротар із виграним призом / фото twitter.com/PapaJohnsUK

Голкіпер представника третього за значимістю дивізіону Англії "Флітвуд Тайн" Кріс Ніл отримав річний запас піци після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії.

Про пише ТСН.

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32-річний воротар не пропустив у грі з "Лестер Сіті", що було умовою для отримання такого смачного презенту від відомої піцерії.

Матч відбувся 6-го січня і завершився з рахунком 0:0. 

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Теги: #воротар запас піци