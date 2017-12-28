Генпрокуратура внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо "тітушки" Крисіна

Генеральна прокуратура України сьогодні внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного засудження "тітушки" Юрія Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста В’ячеслава Веремія.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, скаргу внесено з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

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В Генпрокуратурі наголосили, що враховуючи, що призначене вказаній особі покарання за ч. 4 ст. 296 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, на підставі якої останнього звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, "не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та не є достатнім та необхідним для виправлення особи та попередження нових злочинів".

Як повідомлялося, вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня Крисіна визнано винним у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, що мало місце під час Революції Гідності в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року відносно журналіста газети «Вести» В'чеслава Веремія.