Instagram "Київської перепічки" продали за біткоїн

Instagram найвідомішого київського фастфуду "Київської перепічки" продали за один біткоїн.

Покупцями стали айтішники з Дніпра, які придбали аккаунт для нового проекту - майнингової ферми у Польщі, йдеться у повідомленні в акаунті. Нові власники профілю обіцяють усім підписникам знижки.

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"Всі підписники акаунту отримають знижки на обладнання на нашій фермі, яка будується за принципом фандрайзингу ( процес залучення грошових коштів та інших ресурсів необхідних для реалізації проекту, які організація не може забезпечити самостійно - УНІАН). Ми домовилися про дешеву електроенергію в Польщі, там не викрадають майнерів", - зазначили нові власники.

Акаунт "Київської перепічки" з'явився у жовтні минулого року та став дуже популярним через досить відверті фото з сосискою в тісті. Дехто навіть звинувачував творців у сексизмі через використання для фото оголених жіночіх тіл. Нові власники перепросили за це.

"Хочемо вибачитися за образу жінок. Більше цього не буде", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, популярний instagram-акаунт не мав ніякого відношення до популярного фастфуду.