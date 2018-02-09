В Канаді невідомі викрали вареники української католицької церкви

Як зазначає посол Канади в Україні, злочин стався у ніч на 25 січня.

У канадському місті Канора (провінція Саскачеваан) правоохоронці розслідують викрадення вареників з приміщень Української Католицької церкви. Читайте такожКіт-крадій трусів посварив закохану пару (фото, відео)Про це у Twitter повідомив надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. «Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує викрадення вареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора (Саскачеван) протягом ночі 24/25 січня», - вказав він. Нагадаємо, 12 січня невідомі пограбували храм у Києві. Вкрадено розп’яття та електричний конвектор.

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