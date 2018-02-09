В Канаді невідомі викрали вареники української католицької церкви

14:16, 09 лютого 2018
Курйози
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З української церкви у Канаді вкрали їжу / regina.ctvnews.ca

У  канадському місті Канора (провінція Саскачеваан) правоохоронці розслідують викрадення вареників з приміщень Української Католицької церкви.

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«Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує викрадення вареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора (Саскачеван) протягом ночі 24/25 січня», - вказав він.

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Нагадаємо, 12 січня невідомі пограбували храм у Києві. Вкрадено розп’яття та електричний конвектор.

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Теги: #вареники