В Канаді невідомі викрали вареники української католицької церкви
14:16, 09 лютого 2018Курйози
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Як зазначає посол Канади в Україні, злочин стався у ніч на 25 січня.
З української церкви у Канаді вкрали їжу / regina.ctvnews.ca
У канадському місті Канора (провінція Саскачеваан) правоохоронці розслідують викрадення вареників з приміщень Української Католицької церкви.
Читайте такожКіт-крадій трусів посварив закохану пару (фото, відео)Про це у Twitter повідомив надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук.
«Королівська Канадська Кінна Поліція підтвердила, що розслідує викрадення вареників з приміщень Української Католицької Церкви в місті Канора (Саскачеван) протягом ночі 24/25 січня», - вказав він.
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Нагадаємо, 12 січня невідомі пограбували храм у Києві. Вкрадено розп’яття та електричний конвектор.
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