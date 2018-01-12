У Святошинському районі Києва пограбували храм
З церкви зловмисники викрали розп’яття та електричний конвектор.
Сьогодні у Києві невідомі пограбували храм у Святошинському районі, вкрадено розп’яття та електричний конвектор.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції Києва.
До чергової частини зателефонував настоятель храму заявив про крадіжку. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
«Поліцейські провели огляд місця події та з'ясували, що зловмисники проникли до приміщення шляхом пошкодження дерев'яного вікна. Звідти, за словами заявника, викрали розп'яття та електричний конвектор», - зазначили в поліції.
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Розпочато комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до вчинення злочину.
Інформація про даний факт зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Раніше у центрі Житомира двоє невідомих пограбували старовинний храм.