Guardian вчить читачів плавати «як Путін»

Британські ЗМІ прийшли в захват від того, як російський прем`єр Володимир Путін проводить відпустку, і закликають британців наслідувати його приклад.

Тема одноденної відпустки Путіна в Туві другий день не сходить зі шпальт британських газет, головних сторінок інтернет-сайтів і репортажів телеканалів, передає РІА "Новости".

Газета Guardian у четвер не просто публікує фото російського прем`єра, який пливе баттерфляєм тувинською річкою, але й супроводжує його ілюстрованою інструкцією, як навчитися плавати цим стилем, під заголовком "Спробуйте це самі".

Видання нагадує, що Путін вже не раз поставав перед усім світом в мужніх позах на тлі суворої природи - на риболовлі, з дикими тваринами і так далі.

"Оскільки батерфляй є агресивно-атлетичним стилем, він вимагає одночасної роботи обох рук у поєднанні з активним відштовхуванням двома ногами. Не кожен смертний зважиться на таке, наприклад, відпочиваючи в готельному басейні", - іронізує газета.

Ті, кому інструкції в картинках і текстового опису на сторінках газети буде недостатньо, можуть поспостерігати за стилем плавання російського прем`єра у відеоролику, розміщеному на інтернет-сайті.