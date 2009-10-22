Чавес: джакузі й комунізм - несумісні

Президент Венесуели Уго Чавес звернувся до жителів країни із закликом припинити співати у ванній і не витрачати більше трьох хвилин на душ.

За словами Чавеса, це може допомогти Венесуелі впоратися з проблемами з поставками електроенергії, які почалися в країні, передає Reuters.

У Венесуелі останніми роками сталося кілька великих енергоаварій, через недостатні інвестиції в ремонт ГЕС, рівень води в них різко впав, що призвело до нинішньої ситуації.

Чавес звернувся з проханням до уряду та управляючих компаній негайно скоротити споживання енергії на 20%.

Звертаючись до громадян, лідер країни сказав: «деякі люди співають по півгодини в душі. Три хвилини більш ніж достатньо. Я засікав, три хвилини, і я не пахну».

Президент також відзначив у своєму виступі, який було показано по місцевому телебаченню, що «джакузі і комунізм несумісні». «Зараз не часи джакузі», - підсумував Чавес.

Газета.ру