Подружні пари кричали про кохання у Японії

Кілька десятків подружніх пар приїхали до двох скель-“подружжя”, які окремо стоять в морі в префектурі Міе, щоб прокричати своїм другим половинкам про кохання у гучномовець, повідомили японські ЗМІ.

Сімейні пари невипадково приїхали до двох круч саме цієї неділі: 22 листопада вважається у Японії днем "хорошого подружжя": цифри 11.22 японською можуть бути прочитані як "Іі фуфу", що означає "хороша сімейна пара". Цього дня багато японців прагнуть укладати шлюб, вважаючи цей день хорошою прикметою для щасливого шлюбу.

Дві скелі у префектурі Міе, які стоять у морі недалеко від берега, сполучені рисовим мотузком, неначе заручені. Це місце традиційно є місцем паломництва для тих, хто хоче одружитися або зустріти кохану людину.

Проте цієї неділі сюди спеціально приїхало кілька десятків сімейних пар, щоб сказати про свої почуття любові і подяки.

Японці зазвичай не схильні афішувати свої почуття, тому обрали цей день, щоб набратися сміливості і прокричати у мегафон ті зізнання, які вони соромляться зробити в звичайному житті. "Я тебе люблю!", "Спасибі за всі ці роки!", "Виходь за мене заміж!" - були зустрінуті сльозами жінок, які не звикли до такого прояву почуттів з боку своїх чоловіків, і аплодисментами численних глядачів.

РІА “Новости”