Житель Башкирії зваляв валянок 130-го розміру

Житель села Раєвка в Башкирії (Росія) виготовив до нового року гігантський валянок 130 розміру.

Як повідомляє РІА «Новости», над незвичайним екземпляром майстер працював вісім місяців.

За його словами, на виготовлення взуття він витратив близько 50 кілограмів овечої шерсті. Всі етапи від вичісування шерсти до валяння майстер виконував уручну за старовинною технологією. Валянок вийшов значних габаритів - 130-го розміру й висотою 140 сантиметрів.

Як пояснив майстер, ідея створення гігантського взуття полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до відродження стародавнього промислу - валяння валянків.