Намагаючись убити мишу, житель Австрії підпалив будинок

39-річний житель австрійської провінції Штірія випадково підпалив свій будинок, намагаючись знищити мишу, яка в ньому поселилася. Про це повідомляє ORF.at.

Чоловік виявив у себе в будинку, де не так давно закінчив ремонт, мишачу нору і зібрався позбутися гризуна. Для цього він вирішив заповнити зроблений мишею отвір у стіні легкозаймистою поліуретановою монтажною піною.

За інформацією ORF.at, коли господар будинку почав розпилювати піну з балончика, речовина миттєво загорілася від вогню свічки, що стояла поряд з мишачою норою. В результаті загорілася стіна і в будинку почалася сильна пожежа.

На гасінні були задіяні 32 пожежників. За словами начальника пожежної частини, нанесений власникові будинку збиток склав близько п`яти тисяч євро. Сам господар у результаті інциденту не постраждав.

"Власник будинку сподівається, що тепер миша мертва", - розповів співбесідник ORF.at.

Лента.ру