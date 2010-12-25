Для виживання російській цивілізації необхідний фундамент Київської Русі?

В українсько-російських відносинах у 2010 році відбулася трансформація взаємовідносин на міждержавному і на міжособистісному рівні. Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру Соціально-Консервативної Політики (Україна), таку точку зору висловив президент ЦСКП Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ під час круглого столу на тему: «Російсько-українські відносини: підсумки 2010 року і перспективи на 2011 рік».

Учасники круглого столу проаналізували рік, що минає, з погляду відносин між двома країнами і спробували спрогнозувати їх подальший розвиток.

На думку голови партії «Русь» Дениса ШЕВЧУКА, Україна, Білорусь, Росія повинні розвиватися за принципом «єдиний народ - різні держави».

«Для виживання російській цивілізації необхідно вибудовувати проект, грунтуючись на фундаменті Київської Русі, в який були б залучені три сусідні держави», - запропонував він.

Політолог Дмитро ВИДРІН висловив думку, що між Україною і Росією не існує відносин як у двох держав, що склалися, але існує безліч відносин між урядовцями.

«Головної цивілізаційної пропозиції Росії у бік України або навпаки поки що не прозвучало. І поки її не буде, про міждержавні відносини нема чого говорити», - упевнений Д.ВИДРІН. Разом з тим він озвучив пропозиції, які існують в світі: економічної демократії з боку США, соціальної демократії Євросоюзу, товарної демократії Китаю і релігійної демократії мусульманського миру.

На думку директора Інституту трансформації суспільства Олега СОСКІНА, в 2010 році відбулося наростання фінансово-економічної диспропорції не на користь України. За прогнозами О.СОСКІНА, наступний рік буде важким у відносинах Україна-Росія, тому необхідно переглянути багато угод між державами.

Говорити про створення єдиної країни (Україна, Росія, Білорусь - УНІАН), на думку експерта, не варто. «Національним елітам потрібно поки що займатися внутрішніми питаннями держав. А відносини між країнами потрібно збалансувати і зробити еквівалентними, тоді можна буде говорити про спільні проекти», - зазначив експерт.

Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Станіслав ШЕВЧУК вважає, що в основі правової системи лежить спадщина Київської Русі, і це те, що об`єднує Росію і Україну. «Важливо повернутися до витоків і тих цінностей, які були закладені спочатку, і покласти їх в основу наших сучасних держав. Це допоможе вирішити багато питань у російсько-українських відносинах», - упевнений він.

У свою чергу професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валентин ЯКУШИК вважає, що Росія вже не сприймає Україну як ворога, «але реальної синергії ще не відчуваємо, потрібно докласти зусилля, щоб вона виникла».

За словами директора Інституту Горшеніна Володимира ФЕСЕНКА, дві третини українців хочуть дружити з росіянами, але немає єдиного народу, при чому в Росії ізоляціоністське ставлення сильніше, ніж в Україні. «Наступного року потрібно шукати компроміс, який був би взаємовигідним», - вважає В.ФЕСЕНКО.

На думку керівника Школи політичної психології Геннадія БАЛАШОВА, Україна прагне більше до Європи і США, оскільки там багатші ринки збуту. На думку експерта, спільне минуле і спільне коріння України і Росії швидше роз`єднують, ніж зближують. «Об`єднує лише спільне благополучне майбутнє, і наша країна бачить його в ЄС», - упевнений Г.БАЛАШОВ.

Радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ закликав до оптимізму і заявив, що відносини між державами розвиваються динамічно, і зустрічі президентів, що почастішали цього року, - їх ключова ланка.

«У переговорах не можна відразу всі питання вирішити, але ми обов`язково знайдемо розуміння і взаємовигідні рішення», - вважає дипломат.