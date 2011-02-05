У бердянському зоопарку народилися троє левенят-дівчаток (фото)

У бердянському зоопарку "Сафарі-парк" народилися троє африканських левенят.

Як повідомили УНІАН у "Сафарі-паркунні" троє левенят-дівчаток з'явилися у пари левів - Самсона і Вікторії - 24 січня.

«Малюків від батьків відлучили відразу з метою безпеки. Зараз вигодовуємо їх самостійно - кожні три години поїмо козиним молоком», -розповів власник зоопарку Ігор КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, такий підхід виправдовується: щодоби звірята додають у вазі по 50 г і зараз важать уже по 2 кг.

Найближчим часом власники зоопарку планують перевести маленьких левів на доросліше меню: перепелині яйця і м'ясо, а навесні перевести і в дорослий вольєр - до батьків.