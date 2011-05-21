Папа Римський подзвонив у космос

Папа Римський Бенедикт XVI провів бесіду з космонавтами, що перебувають на Міжнародній космічній станції. Розмова стала першим в історії сеансом зв'язку між понтифіком і космічним об'єктом.

Папа Римський зазначив, що захоплюється хоробрістю і дисциплінованістю космонавтів. Також він побажав дружині космонавта Марка Келлі Габріель Гіффордс якнайшвидшого одужання, зазначає портал Space.com. Гіффордс пережила замах в січні 2011 року. Келлі подякував релігійному лідеру всіх католиків світу за побажання.

Також Бенедикт XVI поцікавився у космонавтів їхніми враженнями від вигляду Землі з космосу і приніс співчуття італійцеві Паоло Несполі, мати якого померла, поки він перебував на МКС.

В даний час на МКС знаходяться 12 космонавтів. Шестеро з них, в тому числі і Марк Келлі, входять до складу екіпажу шаттла "Індевор". Політ шаттла стане останнім - в NASA раніше ухвалили рішення про згортання програми космічних човників.

ТСН