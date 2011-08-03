Принц Вільям з дружиною подають британцям приклад економії

Принц Вільям і його дружина Кетрін подали британцям приклад економії, скориставшись послугами бюджетного авіаперевізника Flybe. На очах у здивованих пасажирів вони в минулу неділю, 31 липня, сіли в літак, який готувався до вильоту з аеропорту Единбурга.

Герцогське подружжя провело кілька днів у політичному і культурному центрі Шотландії, де взяло участь у церемонії одруження старшої з внучок королеви Великобританії Єлизавети II - 30-річної Зари Філліпс і професійного гравця в регбі 32-річного Майка Тіндалла.

Перш ніж піднятися на борт літака, Вільям і Кейт Міддлтон пройшли всі необхідні перевірки, передбачені службами безпеки повітряної гавані.

Як повідомили місцеві ЗМІ, подорож герцогині Кембриджської та її чоловіка, судячи з усього, проходила також у вельми демократичній обстановці.

На час польоту вони, цілком ймовірно, розташувалися в салоні разом з іншими пасажирами. Відповідно до політики авіакомпанії, окрема зона для подорожуючих першим класом не передбачена.

Кінцевим пунктом перельоту для Вільяма і Кейт, найімовірніше, був аеропорт Манчестера. Принц служить пілотом пошуково-рятувального вертольота на базі королівських ВПС у розташованому поблизу містечку Енглсі.

"Герцог і герцогиня Кембриджські живуть неподалік - у Північному Уельсі. І тому ми сподіваємося, що зможемо частіше бачити їх на наших рейсах і зможемо запропонувати свої послуги в якості міжнародного аеропорту, який обслуговує даний регіон", - заявили в прес-службі повітряної гавані.

Британські ЗМІ уточнили, що мінімальна вартість квитка на літак цієї авіакомпанії, що виконує рейс з Единбурга в Манчестер, становить близько 37,99 фунтів стерлінгів (близько 61,8 долара).

ТСН