Держчиновника хочуть засудити за відмову говорити українською

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» 25 серпня подасть судовий позов до інспектора територіальної державної інспекції праці у м. Києві Артема ЛЕВШИНА через його неправомірні дії – державний службовець демонстративно відмовився говорити української мовою.

Про це УНІАН повідомив заступник директора видавництва «Вища школа» Сергій КОСТЯНЧУК, який забезпечує юридичний захист видавництва.

Він розповів, що напередодні, 23 серпня 2011 р., інспектор А.ЛЕВШИН з’явився до директора ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» Андрія САВЧУКА. «Під час пояснення причин свого візиту та роз’яснення прав особи, що підлягає перевірці, А.ЛЕВШИН почав говорити суржиком – не зміг назвати правильно навіть найменування свого місця роботи», - сказав С.КОСТЯНЧУК. Він зауважив, що «розмова відбувалась в присутності трьох осіб, якими складений акт та записувалась на диктофон».

За словами С.КОСТЯНЧУКА, на зауваження та прохання до державного службовця розмовляти державною мовою А.ЛЕВШИН демонстративно продовжив спілкування російською мовою.

«На повторне прохання присутніх розмовляти українською мовою або надати перекладача з боку державного службовця не було жодної реакції», - наголосив заступника директора видавництва «Вища школа».

Коментуючи ситуацію, С.КОСТЯНЧУК підкреслив: «Особливо вражає така цинічна поведінка державного службовця в переддень 20-річчя Незалежності України, в День Державного прапора України».

Він також уточнив, що видавництво «Вища школа» «звернеться з позовом до суду та до відповідних державних органів для проведення ретельної перевірки дій посадовця, в першу чергу, щодо відмови використання державної мови».