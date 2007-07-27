Кіт, який передчуває смерть (фото)

Кіт, який живе в одному з американських притулків для людей похилого віку, своєю здатністю передбачати смерть пацієнтів примусив лікарів від подиву розводити руками.

У Оскара є звичка згортатися клубочком поряд з пацієнтами будинку в Провіденсі, Род-Айленд, в останні години їх життя.

Як зазначає автор статті в американському медичному журналі New England Journal of Medicine, дворічний кіт точно "передбачив" смерть в 25 випадках.

Дійшло до того, що коли персонал притулку бачить, що кіт вмощується поруч з черговим пацієнтом, негайно дзвонять родичам, щоб попередити їх: можливо, прийшов час готуватися до найгіршого.

"Він нечасто помиляється, - сказав агентству Ассошиейтед прес професор Університету Брауна Девід Доса, який займався дослідженням котячого феномена. - Судячи з усього, він розуміє, коли пацієнт знаходиться за крок від смерті".

Оскар потрапив у притулок для людей похилого віку ще маленьким кошеням.

Кіт щодня обходить палати, подібно до лікарів і медсестер, але з пацієнтами особливо не дружить.

Як тільки він проявляє дружелюбність і вмощується поряд з пацієнтом, всі розуміють, що це не просто так.

Хоча більшість родичів вдячна котові за "попередження", деякі просять забрати тваринку з кімнати, поки вони прощаються з близькою людиною, яка знаходиться при смерті.

Коли кота проганяють, він починає незадоволено бігати туди-сюди перед дверима і голосно нявкати - так він висловлює свій протест, кажуть лікарі.

Томас Грейвс, зоолог з Університету Ілінойса, сказав Бі-Бі-Сі: "Коти часто відчувають, коли їх господарі захворіли, або коли хворіє яка-небудь тварина".

За словами зоолога, який спеціалізується на сімействі котячих, "коти можуть відчувати наближення змін у погоді, відомо, що вони передчувають землетруси".

Лікарі, які доглядають за пацієнтами притулку для людей похилого віку, схильні вважати, що пояснення здібностям кота, швидше за все, потрібно шукати у сфері біохімії, ніж у сфері паранормальних явищ.

Бі-Бі-Сі