Скандальний проповідник зі США «скасував» кінець світу

Відомий американський проповідник Гарольд Кемпінг нарешті зізнався, що не знає, коли насправді настане кінець світу. Він пообіцяв, що більше не буде робити таких прогнозів.

"Ми смиренно визнаємо, що помилилися з визначенням дати (кінця світу). Ми схиляємося перед Богом і смиренно просимо в Нього прощення за це гріховне твердження", - сказав Кемпінг в ефірі радіостанції Family Network, через яку він поширює свої проповіді.

У заяві сказано, що Family Network більше не буде повертатися до теми кінця світу. "Ми отримали дуже важкий урок і зрозуміли, що все в руках Божих і це Він вибере час для кінця світу, а не ми", - визнав Кемпінг і його соратники.

Як відомо, Кемпінг раніше регулярно заявляв, що кінець світу ось-ось настане і кожен раз називав нову дату.

Сімнадцять років тому він заявив, що апокаліпсис настане 15 вересня 1994 року. Коли цього не сталося, він пояснив, що помилився в розрахунках.

Кемпінг виступив з черговим прогнозом на початку 2011 р., заявивши, що катастрофічні землетруси останніх років віщують наближення Страшного суду. За словами священика, катастрофа мала статися 21 травня.

Коли 21 травня минуло без змін, Кемпінг пояснив, що насправді буде два кінця світу - "духовний" і "фізичний".

За його словами, 21 травня "весь світ здригнувся від жаху", і тим самим був "духовно знищений". Бог, таким чином, "домігся в точності того, що він задумав". Тоді ж він назвав нову дату апокаліпсису - 21 жовтня.

За його словами, це мав бути вже "фізичний" кінець світу. Кемпінг пояснив тоді, що він дуже довго думав і в результаті прийшов до висновку, що "кінець настане дуже, дуже тихо".

Після 21 жовтня Кемпінг довгий час зберігав повне мовчання, але на часі, нарешті, зізнався, що не має уявлення, коли настане кінець світу і більше не повертатиметься до цієї теми.

ТСН