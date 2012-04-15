Найбільший в Україні дельфінарій з'явиться в Євпаторії

Зал для глядачів нового дельфінарію розрахований на 700 посадочних місць.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на мерію Євпаторії.

«Ця подія буде проходити у рамках святкування початку курортного сезону», - зазначили у міській раді.

Зараз готується програма за участю морських котиків і дельфінів, а наступного сезону у виступах братимуть участь морські леви. Програма буде орієнтована на дитячу аудиторію.