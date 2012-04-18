Заступник генсека НАТО мріє з'їздити в Бердичів

Заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу вважає "контрпіратську діяльність" перспективним напрямком співробітництва з Україною.

Таку думку А.Вершбоу висловив в інтерв'ю газеті "День" (№ 68 від 18 квітня 2012 року).

"Нещодавно обговорювалася можливість внеску України в контрпіратську місію поблизу узбережжя Сомалі з одним військовим кораблем. Я вважаю, що це цікава тема для обговорення", - сказав А.Вершбоу.

Заступник генсеретаря НАТО підкреслив, що організація високо оцінює внесок України в операції Альянсу. "Мені здається, що Україна бере участь у всіх операціях від початку заснування партнерства в середині 1990-х років. У деяких випадках внесок невеликий, але проте він дуже важливий в і політичному, і у військовому плані", - зазначив він.

За його словами, наразі продовжуються дискусії про візит Атлантичної ради в Україну. "Це буде можливість надати новий імпульс партнерству. На мій погляд, також важливо відзначити, що навіть при тому, що український уряд вирішив не прагнути до членства в НАТО, він продовжує розвивати міцне партнерство. Це не менш важливо, оскільки буде вигідним і НАТО, і Україні, а також сусідам України великим і малим", - підкреслив А.Вершбоу.

Заступник генсекретаря НАТО також повідомив, що має українське коріння. "Мої дідусі й бабусі родом із різних частин Східної та Центральної Європи: Бердичева, Вільнюса та Східної Польщі. Й усі вони зустрілися в США, емігрувавши 105 років тому", - зазначив він.

А.Вершбоу додав, що хотів би відвідати батьківщину своїх предків, зокрема Бердичів. "Мені було б цікаво. Якби така можливість з’явилася. Можливо після того, як я піду у відставку", - додав заступник генсека НАТО.