На Прикарпатті жінка дивом вціліла після удару блискавки

11:08, 28 липня 2012
Курйози
1467 0

40-річну жительку села Кунисівці Городенківского району на полі влучила блискавка.

Блискавка влучила у жінку на полі

На Прикарпатті жінка залишилась живою після удару блискавки.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 40-річну жительку села Кунисівці Городенківского району на полі влучила блискавка. Потерпілу відвезли в реанімаційне відділення Городенківскої районної лікарні.

Стан потерпілої задовільний.

Це вже третій випадок на Прикарпатті, коли люди виживають від удару блискавки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter