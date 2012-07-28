На Прикарпатті жінка дивом вціліла після удару блискавки
11:08, 28 липня 2012Курйози
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40-річну жительку села Кунисівці Городенківского району на полі влучила блискавка.
Блискавка влучила у жінку на полі
На Прикарпатті жінка залишилась живою після удару блискавки.
Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 40-річну жительку села Кунисівці Городенківского району на полі влучила блискавка. Потерпілу відвезли в реанімаційне відділення Городенківскої районної лікарні.
Стан потерпілої задовільний.
Це вже третій випадок на Прикарпатті, коли люди виживають від удару блискавки.
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