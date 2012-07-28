На Прикарпатті жінка дивом вціліла після удару блискавки

На Прикарпатті жінка залишилась живою після удару блискавки.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 40-річну жительку села Кунисівці Городенківского району на полі влучила блискавка. Потерпілу відвезли в реанімаційне відділення Городенківскої районної лікарні.

Стан потерпілої задовільний.

Це вже третій випадок на Прикарпатті, коли люди виживають від удару блискавки.