Білоруських п`яниць позначили світловідбивачами

У Вітебському медвитверезнику придумали новий спосіб зберегти здоров`я своїх клієнтів. П`яницям, які тепер уже залишили витверезник, роздають світловідбивачі - флікери, які допомагають їм уникнути небезпеки на проїжджій частині, пише в середу Telegraf.by.

За словами представників місцевого ДАІ, після перебування у витверезнику люди часто хоч і тверезіють, але стають неуважними і не помічають небезпеки на дорозі. При цьому собівартість світловідбивних елементів не включається у вартість перебування у витверезнику.

Раніше вже повідомлялося про інші нововведення у Вітебському витверезнику. Там, зокрема, на кожного постояльця закладу під час вступу чекає фотосесія. За словами міліціонерів, що фотографують п`яниць, вони роблять це не для власного задоволення, а для поліпшення пам`яті алкоголіків, які часто не пам`ятають, в якому саме стані вони були доставлені на профілактику.

Лента.ру